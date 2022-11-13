Пиоли: «Милану» нужно думать о себе, а не о конкурентах»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли пообщался с журналистами перед началом поединка против «Фиорентины».

Встреча проходит в рамках 15-го тура Серии А. В случае победы «россонери» могут уйти на паузу в качестве главных преследователей «Наполи».

«Фиорентина» предельно мотивирована и подходит к игре в хорошей форме, но гораздо важнее, что сможем показать мы, – считает Пиоли, также заявивший, что не слишком заботится о результатах параллельных матчей, в которых «Интер» и «Наполи» одержали победы: «Мы должны сосредоточиться исключительно на себе и делать всё, что мы умеем. У нас отличная команда, когда мы показываем свой лучший уровень», – заявил в предматчевом интервью DAZN Пиоли.