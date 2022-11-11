​Кварацхелия ворвался в топ-6 самых дорогих игроков Серии А

Авторитетный портал transfermarkt пересмотрел оценочные стоимости некоторых футболистов из итальянской Серии А. Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия резко подорожал – теперь грузина оценивают в 60 миллионов евро. До переоценки портал оценивал экс-игрока «Рубина» в 35 миллионов.

Резкое подорожание позволило Хвиче Кварацхелии войти в топ-6 самых дорогих игроков Серии А по оценке transfermarkt. Более высоким ценником могут похвастаться только Виктор Осимхен, Николо Барелла (по 70 млн евро), Лаутаро Мартинес (75), Душан Влахович (80) и Рафаэл Леау (85).

В 17 матчах за «Наполи» Хвича Кварацхелия забил 8 голов и отдал 10 результативных передач на партнёров.