«Ювентус» из-за ляпа Щесны упустил победу в драматичном матче с «Удинезе»

«Ювентус» провёл первый официальный матч после возвращения на тренерский мостик Массимилиано Аллегри. Уже на третьей минуте Пауло Дибала переправил мяч в сетку, а в середине тайма Хуан Куадрадо в контратаке удвоил перевес. «Удинезе» отыграл один мяч с пенальти, после чего у туринцев были шансы поставить точку. Альваро Мората и Родриго Бентанкур пробили в каркас ворот. А в концовке Войцех Щесны ненужным дриблингом, казалось, лишил свою команду победы, привезя гол. В компенсированное время Криштиану Роналду здорово сыграл после подачи - 3:2. Но нет, снова разочарование для туринцев, ВАР отменил гол - 2:2.
В параллельном матче зажигали «Болонья» и «Салернитана». В битве с тремя удалениями гости дважды вели в счете и все же уступили 2:3.
Протокол игры
|3' Дибала Пауло (0:1)
|23' Куадрадо Хуан (0:2)
|(1:2) Перейра Роберто 51'
|(2:2) Делофеу Херард 83'
Сильвестри Марко • Бекао Родриго • Нюйтинк Брэм • Самир Каэтано 90' ( Зеегелаар Марвин ( 90') • Молина Науэль • Арслан Толгай-Али 80' ( Яяло Мато ( 80') • Уолас Соуза • 76'Макенго Жан-Виктор 57' ( Делофеу Херард ( 57') • Удоги Дестини 57' ( Стрюгер-Ларсен Йенс ( 57') • Перейра Роберто • Пуссетто Игнасио 80' ( Окака Стефано ( 80')
Запасные: Де Майо Себастьян • Самарджич Лазар • Палумбо Мартин • Паделли Даниэле • Скуффет Симоне • Гонсалес Кристо
Щесны Войцех • 50'Данило Луис • Де Лихт Маттайс • Бонуччи Леонардо • Алекс Сандро • Куадрадо Хуан 74' ( Кьеза Федерико ( 74') • Бентанкур Родриго 90' ( Локателли Мануэль ( 90') • Ремзи Аарон 60' ( Роналду Криштиану ( 60' ) • 90'Бернардески Федерико 60' ( Кьеллини Джорджо ( 60') • Мората Альваро 60' ( Кулушевски Деян ( 60' ) • 88'Дибала Пауло
Запасные: Ругани Даниэле • Раноккья Филиппо • Пинсольо Карло • Пеллегрини Лука • Де Шильо Маттиа • Перин Маттиа • Kaio Jorge
22 августа. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
Протокол игры
|Болонья
|3:2
|Салернитана
|52' Бонаццоли Федерико (0:1)
|(1:1) Де Сильвестри Лоренцо 59'
|70' Кулибали Мамаду (1:2)
|(2:2) Арнаутович Марко 75'
|(3:2) Де Сильвестри Лоренцо 77'
Скорупски Лукаш • Де Сильвестри Лоренцо • Медель Гари • Бонифаци Кевин • 87'Хики Аарон 56' ( Виньято Эмануэль ( 56') • Домингес Николас 86' ( Сванберг Маттиас ( 86') • Схаутен Йерди 55' • 88'Орсолини Риккардо 86' ( Ван Хойдонк Сидней ( 86') • Сориано Роберто 41' • 50'Барроу Муса 56' ( Сансоне Никола ( 56' ) • 90'Арнаутович Марко 86' ( Ольсен Сков Андреас ( 86')
Запасные: Сумаоро Адама • Барди Франческо • Кингсли Майкл • Хайлоти Омар • Wisdom Amey • Ebenezer Annan • М'Байе Ибрахим
Белек Вид • Дьомбер Норберт • Страндберг Стефан 34' • 34'Ярошински Павел 79' 82' ( Скьявоне Андреа ( 82') • Кечрида Вайди 76' ( Богдан Лука ( 76') • Кулибали Мамаду • Кулибали Лассана 76' ( Цортеа Надир ( 76') • Капецци Леонардо 82' ( Оби Джоэл ( 82') • Руджери Маттео • Бонаццоли Федерико • Джурич Милан 64' ( Сими Нванкво ( 64')
Запасные: Айя Рамзи • Кристофферсен Юлиан • Кастанос Григорис • Фиорилло Винченцо • Янноне Кармине • Де Маттейс Якопо
22 августа. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).