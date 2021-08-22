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Италия. Серия А

«Ювентус» из-за ляпа Щесны упустил победу в драматичном матче с «Удинезе»

22 Августа 2021 • 21:30 Комментировать (7)
Удинезе
2:2
Ювентус
окончен
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«Ювентус» провёл первый официальный матч после возвращения на тренерский мостик Массимилиано Аллегри. Уже на третьей минуте Пауло Дибала переправил мяч в сетку, а в середине тайма Хуан Куадрадо в контратаке удвоил перевес. «Удинезе» отыграл один мяч с пенальти, после чего у туринцев были шансы поставить точку. Альваро Мората и Родриго Бентанкур пробили в каркас ворот. А в концовке Войцех Щесны ненужным дриблингом, казалось, лишил свою команду победы, привезя гол. В компенсированное время Криштиану Роналду здорово сыграл после подачи - 3:2. Но нет, снова разочарование для туринцев, ВАР отменил гол - 2:2.

В параллельном матче зажигали «Болонья» и «Салернитана». В битве с тремя удалениями гости дважды вели в счете и все же уступили 2:3.

Протокол игры  
Удинезе 2:2 Ювентус
    3' Дибала Пауло (0:1)
    23' Куадрадо Хуан (0:2)
(1:2) Перейра Роберто 51'    
(2:2) Делофеу Херард 83'    
Сильвестри Марко Бекао Родриго Нюйтинк Брэм Самир Каэтано   90' (Зеегелаар Марвин (   90') Молина Науэль Арслан Толгай-Али   80' (Яяло Мато (   80') Уолас Соуза   76' Макенго Жан-Виктор   57' (Делофеу Херард (   57') Удоги Дестини   57' (Стрюгер-Ларсен Йенс (   57') Перейра Роберто Пуссетто Игнасио   80' (Окака Стефано (   80')
Запасные: Де Майо Себастьян Самарджич Лазар Палумбо Мартин Паделли Даниэле Скуффет Симоне Гонсалес Кристо
Щесны Войцех   50' Данило Луис Де Лихт Маттайс Бонуччи Леонардо Алекс Сандро Куадрадо Хуан   74' (Кьеза Федерико (   74') Бентанкур Родриго   90' (Локателли Мануэль (   90') Ремзи Аарон   60' (Роналду Криштиану (   60'   90') Бернардески Федерико   60' (Кьеллини Джорджо (   60') Мората Альваро   60' (Кулушевски Деян (   60'   88') Дибала Пауло
Запасные: Ругани Даниэле Раноккья Филиппо Пинсольо Карло Пеллегрини Лука Де Шильо Маттиа Перин Маттиа Kaio Jorge
22 августа. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
Протокол игры  
Болонья 3:2 Салернитана
    52' Бонаццоли Федерико (0:1)
(1:1) Де Сильвестри Лоренцо 59'    
    70' Кулибали Мамаду (1:2)
(2:2) Арнаутович Марко 75'    
(3:2) Де Сильвестри Лоренцо 77'    
Скорупски Лукаш Де Сильвестри Лоренцо Медель Гари Бонифаци Кевин   87' Хики Аарон   56' (Виньято Эмануэль (   56') Домингес Николас   86' (Сванберг Маттиас (   86') Схаутен Йерди   55'   88' Орсолини Риккардо   86' (Ван Хойдонк Сидней (   86') Сориано Роберто   41'   50' Барроу Муса   56' (Сансоне Никола (   56'   90') Арнаутович Марко   86' (Ольсен Сков Андреас (   86')
Запасные: Сумаоро Адама Барди Франческо Кингсли Майкл Хайлоти Омар Wisdom Amey Ebenezer Annan М'Байе Ибрахим
Белек Вид Дьомбер Норберт Страндберг Стефан   34'   34' Ярошински Павел   79'   82' (Скьявоне Андреа (   82') Кечрида Вайди   76' (Богдан Лука (   76') Кулибали Мамаду Кулибали Лассана   76' (Цортеа Надир (   76') Капецци Леонардо   82' (Оби Джоэл (   82') Руджери Маттео Бонаццоли Федерико Джурич Милан   64' (Сими Нванкво (   64')
Запасные: Айя Рамзи Кристофферсен Юлиан Кастанос Григорис Фиорилло Винченцо Янноне Кармине Де Маттейс Якопо
22 августа. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

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Ювентус Удинезе
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
Nebarsabarsenet
22 Августа 2021 в 22:39
Обидно, что победный матч испоганил один-единственный криворукий и кривоногий идиот.
Bettega
22 Августа 2021 в 22:18
Поляк начудил конечно.его проё матч.
Alex1972
22 Августа 2021 в 21:56
Гелевый : Аллегри, выпусти меня, я еще никогда не играл в желто-синей форме, мне это надо для коллекции... А-ха-ха-ха...
Sagittarius
22 Августа 2021 в 21:38
Спасибо, конечно же, дядюшке Войцеху за потерю очков, но и остальным урок, чтобы не пытались побеждать малой кровью. Может и не получиться, как сегодня.
Beorn_n
22 Августа 2021 в 21:37
Не знаю, как остальные фанаты Юве, но лично меня результат не удивил. Команда не усилилась, команда не заделала огромные дыра ( в том числе эту дыру хихикающего додика), результат закономерен. КАК можно не понимать что Щесны, Бернардески это дно, и называть себя главным тренером команды, это просто большая загадка. Тем не менее всех с началом сезона, Дибала и Куадрадо красавчики. Лока с дебютом!
Juve96
22 Августа 2021 в 21:37
как можно было от Доннарумы отказаться я никогда не пойму
Bettega
22 Августа 2021 в 22:16
а ты ему такую зп дал бы? вот и они не могут. не забывай,кто у него агент
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окончен Удинезе 2:2 Ювентус 7.5 4 1.5
окончен Болонья 3:2 Салернитана 1.65 4.2 5
Идет 45 минута Рома 1:0 Фиорентина 1.8 3.8 4.4
Идет 45 минута Наполи 0:0 Венеция 1.25 6.5 10.5
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