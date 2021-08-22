«Ювентус» из-за ляпа Щесны упустил победу в драматичном матче с «Удинезе»

«Ювентус» провёл первый официальный матч после возвращения на тренерский мостик Массимилиано Аллегри. Уже на третьей минуте Пауло Дибала переправил мяч в сетку, а в середине тайма Хуан Куадрадо в контратаке удвоил перевес. «Удинезе» отыграл один мяч с пенальти, после чего у туринцев были шансы поставить точку. Альваро Мората и Родриго Бентанкур пробили в каркас ворот. А в концовке Войцех Щесны ненужным дриблингом, казалось, лишил свою команду победы, привезя гол. В компенсированное время Криштиану Роналду здорово сыграл после подачи - 3:2. Но нет, снова разочарование для туринцев, ВАР отменил гол - 2:2.

В параллельном матче зажигали «Болонья» и «Салернитана». В битве с тремя удалениями гости дважды вели в счете и все же уступили 2:3.