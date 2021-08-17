Локателли в среду пройдёт обследование перед переходом в «Ювентус»

Ряд авторитетных итальянских СМИ утверждают, что «Ювентус» уже договорился с «Сассуоло» о трансфере хавбека Мануэля Локателли. По данным источников, речь идёт об аренде с обязательной опцией выкупа.

В среду утром Локателли должен пройти медицинское обследование перед трансфером в «Ювентус». После его прохождения 23-летний футболист поставит подпись под трудовым соглашением.

Мануэль Локателли играл за «Сассуоло» с лета 2018 года. За три сезона полузащитник провёл за команду 99 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 11 результативных передач на партнёров.