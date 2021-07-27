Единственный способ для Бонуччи стать капитаном - «купить повязку и носить её на улице»

Новый тренер «Ювентуса» Максимилиано Аллегри предупредил Леонардо Бонуччи, что единственный способ стать капитаном - «купить повязку и носить ее на улице». Вице-капитаном после Джорджо Кьеллини станет Пауло Дибала, o чём тренер сообщил на пресс-конференции клуба.

Хотя Кьеллини технически еще не подписал свой новый контракт и сейчас является свободным агентом, Аллегри уверяет, что нет никаких сомнений в том, что Кьеллини будет их капитаном в сезоне 2021/22, а Дибала - его дублером.

Первоначально Леонардо Бонуччи перешел в «бьянконери» из «Бари» ещё в 2010 году и был ключевой фигурой в защите на протяжении большей части рекордной серии, в которой команда завоевала девять титулов подряд.