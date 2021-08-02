Новоиспеченный триумфатор чемпионата Европы в составе сборной Италии Джорджо Кьеллини поставил подпись под новым контрактом с «Ювентусом».

Теперь срок действующего соглашения итальянского защитника рассчитан до лета 2023 года, об этом сообщает официальный сайт клуба. Предстоящий сезон станет для 36-летнего Кьеллини уже 16-м в футболке «Ювентуса». В активе игрока насчитывается уже 405 поединков за туринцев, в которых Джорджо отметился 27 забитыми голами.

За все время, проведенное в Турине, капитан команды выиграл с командой 20 трофеев, а также дважды добирался до финала Лиги чемпионов.