Локателли в скором времени будет представлен в качестве нового игрока «Ювентуса»

Несмотря на определенные трудности в ходе переговоров, «Сассуоло» и «Ювентус» в конце концов согласовали переход полузащитника Мануэля Локателли.

Речь идет о годичной аренде с обязательным правом выкупа, об этом у себя в «Твиттере» сообщил журналист Николо Скира. По его информации, сумма последующего трансфера составит 35 миллионов евро, а итальянец подпишет 5-летний контракт.

Локателли будет зарабатывать в Турине три миллиона евро в год. На футболиста также претендовал лондонский «Арсенал», но новоиспеченный чемпион Европы в составе сборной Италии предпочел продолжить карьеру в родном чемпионате.

