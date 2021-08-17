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Италия. Серия А

Локателли в скором времени будет представлен в качестве нового игрока «Ювентуса»

17 Августа 2021 • 16:02 Комментировать
Верона
...
Сассуоло
2.70 3.40 2.60
21.08 19:30
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Несмотря на определенные трудности в ходе переговоров, «Сассуоло» и «Ювентус» в конце концов согласовали переход полузащитника Мануэля Локателли.

Речь идет о годичной аренде с обязательным правом выкупа, об этом у себя в «Твиттере» сообщил журналист Николо Скира. По его информации, сумма последующего трансфера составит 35 миллионов евро, а итальянец подпишет 5-летний контракт.

Локателли будет зарабатывать в Турине три миллиона евро в год. На футболиста также претендовал лондонский «Арсенал», но новоиспеченный чемпион Европы в составе сборной Италии предпочел продолжить карьеру в родном чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Серия А Сассуоло Мануэль Локателли Трансферы футбола - лето 2021
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