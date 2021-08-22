Недвед: «Не ищите сенсаций, где их нет»

Вице-президентом «Ювентуса» Павелом Недведом было прокомментировано сенсационное невключение Криштиану Роналду в стартовый состав туринцев на игру с «Удинезе» (2:1).

«Не ищите сенсаций, где их нет. Мы с Криштиану пришли к совместному решению, что он начнёт поединок в запасе. Так часто случается, что у некоторых игроков на старте сезона неоптимальные кондиции.

Роналду определённо останется в «Ювентусе», - заявил Павел Недвед в интервью DAZN.

Некоторые СМИ в Италии успели выдвинуть предположение, что 36-летний португалец вскоре может покинуть ряды «бьянконери».