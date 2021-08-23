​Аллегри объяснил, почему оставил Роналду в запасе

«Ювентус» начал сезон не лучшим образом. В гостях у «Удинезе» команда Массимилиано Аллегри вела со счётом 2:0, но в итоге довольствовалась ничьей 2:2. Звёздный Криштиану Роналду начал игру в запасе и появился на поле только на исходе часа игрового времени. Рулевой «старой синьоры» объяснил своё решение.

«С Роналду всё в порядке. Я говорил с ним и, оценив его состояние, сказал, что он начнёт игру в запасе, потому что он будет нужен во втором тайме. Он показал себя хорошо и даже забил», - сказал Аллегри DAZN.

Напомним, что гол Криштиану Роналду засчитан не был.

Во втором туре чемпионата Италии «Ювентус» примет «Эмполи» 28 августа.