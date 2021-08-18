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Италия. Серия А

Локателли: «Ювентус» – мечта, ставшая реальностью»

18 Августа 2021 • 21:38 Комментировать (1)
Удинезе
...
Ювентус
6.70 4.00 1.53
22.08 19:30
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Новоиспечённый футболист туринского «Ювентуса» Мануэль Локателли, о переходе которого из «Сассуоло» было объявлено несколькими часами ранее, дал первое интервью в новом клубе.

«Это мечта, ставшая реальностью. Мечта мальчишки, который приходит в «Ювентус», чтобы отдать всё на футбольном поле. Путешествие только начинается», - сказал футболист в эфире канала JuventusTV.

Мануэль Локателли перешел в «Ювентус» на правах аренды на два сезона. У туринцев с 2023 года будет право обязательного выкупа полузащитника за 25 миллионов евро без учёта бонусов.

Локателли может дебютировать в составе «Ювентуса» уже на этих выходных в матче с «Удинезе» в рамках премьерного тура новой кампании Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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Tavadi
18 Августа 2021 в 21:43
в добрый путь!
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