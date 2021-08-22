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Италия. Серия А

Аллегри – о матче с «Удинезе»: «Это должно послужить нам уроком»

22 Августа 2021 • 23:19 Комментировать (1)
Удинезе
2:2
Ювентус
окончен
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Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением об игре своих подопечных в противостоянии с «Удинезе» в премьерном туре итальянской Серии А.

«Мы провели хороший матч. Однако, нужно было сыграть лучше во второй половине игры. К сожалению, таков футбол. Мы были не в состоянии справиться с непредвиденным. Это должно послужить нам уроком», - сказал специалист в интервью DAZN.

Напомним, «Ювентус» не сумел довести матч до победы, упустив преимущество в два гола. Матч завершился ничьей 2:2. Один из голов «Удинезе» был забит ударом с одиннадцатиметровой отметки.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Удинезе Массимилиано Аллегри
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Комментарии (1)
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Alex1972
22 Августа 2021 в 23:25
Поставь гелевого в ворота... Реально толку больше будет... Хе-хе...
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окончен Удинезе 2:2 Ювентус 7.5 4.5 1.45
окончен Болонья 3:2 Салернитана 1.55 4.3 5.8
окончен Рома 3:1 Фиорентина 1.8 3.75 4.4
окончен Наполи 2:0 Венеция 1.25 6.5 10.5
23.08  19:30 Кальяри ... Специя 2 3.6 3.7
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