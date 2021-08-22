Аллегри – о матче с «Удинезе»: «Это должно послужить нам уроком»

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением об игре своих подопечных в противостоянии с «Удинезе» в премьерном туре итальянской Серии А.

«Мы провели хороший матч. Однако, нужно было сыграть лучше во второй половине игры. К сожалению, таков футбол. Мы были не в состоянии справиться с непредвиденным. Это должно послужить нам уроком», - сказал специалист в интервью DAZN.

Напомним, «Ювентус» не сумел довести матч до победы, упустив преимущество в два гола. Матч завершился ничьей 2:2. Один из голов «Удинезе» был забит ударом с одиннадцатиметровой отметки.