Роналду пообещал Аллегри остаться в «Ювентусе» до конца сезона

Уже на этих выходных «Ювентус» проведет стартовый матч Серии А против «Удинезе» на выезде. Накануне встречи наставник команды Массимилиано Аллегри поделился информацией насчет положения дел внутри коллектива.

Главный тренер подметил, что его подопечные хорошо провели последние тренировочные сборы и готовы к новому сезону. Также итальянец затронул состояние Криштиану Роналду. Он сообщил, что португалец не принимал участие в товарищеском поединке исключительно из-за того, что тренерский штаб посчитал нужным предоставить ему отдых.

Также Аллегри заявил, то в личном разговоре Криштиану пообещал ему остаться в «Ювентусе» до конца сезона. Итальянский специалист, к слову, считает наличие такого футболиста дополнительным бонусом в атаке, вокруг которого и нужно строить наступательную игру.