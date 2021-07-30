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Италия. Серия А

«Сассуоло» и «Ювентус» не договорились o трансфере Локателли слухи

30 Июля 2021 • 23:30 Комментировать
Верона
...
Сассуоло
21.08 19:30
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Встреча между «Сассуоло» и «Ювентусом» относительно трансфера Мануэля Локателли завершилась безрезультатно, об этом заявляет Sky Sport Italia.

Вчера генеральный директор «чёрно-зелёных» Джованни Карневали подтвердил, что игрок хочет присоединиться к «Ювентусу», но подчеркнул, что «итальянские гиганты» должны сперва договориться с руководством команды и заплатить не менее 40 миллионов евро. «Старая синьора» пока предлагает только 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что этим летом игрок уже отказался от возможных переездов в Англию, чтобы присоединиться к «старушке», но расстояние между предложением и спросом все еще слишком велико, клубы так и не пришли к соглашению.


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Ювентус Сассуоло Мануэль Локателли Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Tavadi
31 Июля 2021 в 01:28
ну что же, сасульки себе нажили врага и в дальнейшем это скажется на их формировании состава, иметь в врагах один из самых лучших клубов Мира, так себе перспектива, становятся таким же говном как и аталанта в последнем туре прошлого чемпионата
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