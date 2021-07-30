Встреча между «Сассуоло» и «Ювентусом» относительно трансфера Мануэля Локателли завершилась безрезультатно, об этом заявляет Sky Sport Italia.

Вчера генеральный директор «чёрно-зелёных» Джованни Карневали подтвердил, что игрок хочет присоединиться к «Ювентусу», но подчеркнул, что «итальянские гиганты» должны сперва договориться с руководством команды и заплатить не менее 40 миллионов евро. «Старая синьора» пока предлагает только 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что этим летом игрок уже отказался от возможных переездов в Англию, чтобы присоединиться к «старушке», но расстояние между предложением и спросом все еще слишком велико, клубы так и не пришли к соглашению.