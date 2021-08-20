Ди Франческо поделился амбициями на сезон с «Вероной»

Тренер «Вероны» Эусебио ди Франческо, команда которого завтра померится силами с «Сассуоло», рассказал о своих личных амбициях на новый сезон итальянской Серии А.

«Что мне нравится в этой команде, так это наличие у неё менталитета, который я хотел бы видеть. Я пришел сюда после двух плохих сезонов, поэтому хочу исправить это в «Вероне». Мы также работаем на трансферном рынке, я доверяю спортивному директору, - приводит слова специалиста Football Italia.

Поединок «Сассуоло» и «Вероны» в рамках первого игрового дня чемпионата Италии пройдет завтра, 21 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по времени Москвы.