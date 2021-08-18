Берарди хочет покинуть «Сассуоло»

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди хочет сменить команду, передаёт Football Italia. По данным источника, что игрок уже встретился с руководством клуба и рассказал о своих намерениях.

Сообщается, что «Сассуоло» потребует за итальянца 30 миллионов евро. Интерес к нападающему проявляют «Милан» и «Боруссия» Дортмунд.

Напомним, что Берарди стал игроком «Сассуоло» в 2015 году, перейдя из «Ювентуса» за десять миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 30 матчей в Серии А, в которых он забил 17 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до середины 2024 года.