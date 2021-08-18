Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 195 Комментарии
Италия. Серия А

Берарди хочет покинуть «Сассуоло»

18 Августа 2021 • 18:19 Комментировать
Верона
...
Сассуоло
2.70 3.40 2.60
21.08 19:30
1000 рублей бесплатная ставка

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди хочет сменить команду, передаёт Football Italia. По данным источника, что игрок уже встретился с руководством клуба и рассказал о своих намерениях.

Сообщается, что «Сассуоло» потребует за итальянца 30 миллионов евро. Интерес к нападающему проявляют «Милан» и «Боруссия» Дортмунд.

Напомним, что Берарди стал игроком «Сассуоло» в 2015 году, перейдя из «Ювентуса» за десять миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 30 матчей в Серии А, в которых он забил 17 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до середины 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сассуоло Доменико Берарди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Августа
20:51 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» вслед за «Вест Хэмом» отказался от трансфера Миленковича
20:50 · Италия. Серия А
Вратарь «Интера» получил травму крестообразных связок
20:14 · Италия. Серия А
«Ювентус» огласил о трансфере Локателли 2 официально
18:55 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» активизировал переговоры с Влаховичем слухи
18:46 · Италия. Серия А
​Наингголан: «В «Кальяри» меня предали»
18:19 · Италия. Серия А
Берарди хочет покинуть «Сассуоло»
17:35 · Италия. Серия А
«Барселона» хотела обменять Дембеле на Кулушевски 1
17:00 · Италия. Серия А
Мартинес подпишет новый контракт с «Интером»
16:26 · Италия. Серия А
«Милан» продолжает следить за Иско
16:02 · Италия. Серия А
Педро может сменить «Рому» на «Лацио»
15:59 · Италия. Серия А
​«Рома» представила гостевой комплект формы видео
14:15 · Англия. Премьер-лига
«Милан» близок к подписанию Бакайоко
13:30 · Италия. Серия А
Реакция тренера «Аталанты» Гасперини на обвинения Гомеса в попытке избиения
12:18 · Италия. Серия А
Локателли прибыл в Турин для подписания контракта с «Ювентусом» 3
10:04 · Италия. Серия А
Гомес рассказал, что покинул «Аталанту» из-за нападения Гасперини 1
Все новости
Рекомендуем
 