«Сассуоло» подпишет полузащитника олимпийской сборной Бразилии

Матеус Энрике из «Гремио» вскоре будет представлен в качестве нового приобретения «Сассуоло».

Трансфер бразильца обойдется итальянцам в 15 миллионов евро, в стоимость входит 12 миллионов первоначального взноса и 3 миллиона последующих возможных бонусов, об этом в своем «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира. Игрок подпишет 4-летний контракт, детали которого пока не разглашаются.

Клуб сможет уладить все формальности уже после Олимпийских игр в Токио, где Энрике защищает цвета родной сборной. Бразилия вышла из группы с первого места, а Матеус принял участие лишь в матче с Саудовской Аравии, который закончился победой со счетом 3:1.