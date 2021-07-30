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Италия. Серия А

«Сассуоло» подпишет полузащитника олимпийской сборной Бразилии

30 Июля 2021 • 22:58 Комментировать
Верона
...
Сассуоло
21.08 19:30
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Матеус Энрике из «Гремио» вскоре будет представлен в качестве нового приобретения «Сассуоло».

Трансфер бразильца обойдется итальянцам в 15 миллионов евро, в стоимость входит 12 миллионов первоначального взноса и 3 миллиона последующих возможных бонусов, об этом в своем «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира. Игрок подпишет 4-летний контракт, детали которого пока не разглашаются.

Клуб сможет уладить все формальности уже после Олимпийских игр в Токио, где Энрике защищает цвета родной сборной. Бразилия вышла из группы с первого места, а Матеус принял участие лишь в матче с Саудовской Аравии, который закончился победой со счетом 3:1.


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Евро-Футбол.Ру,
Гремио Сассуоло Трансферы футбола - лето 2021 Матеус Энрике
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