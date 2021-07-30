Представители «Сассуоло» и «Ювентуса» встретятся для обсуждения трансфера Локателли

Завтра «Сассуоло» проведет встречу с руководством «Ювентуса», на которой будет обсуждаться возможное подписание Мануэля Локателли. Клуб готов отпустить своего игрока, а сам полузащитник сборной Италии желает переехать именно в Турин.

Ситуацию в интервью Sky Sports описал исполнительный директор «Сассуоло» Джованни Карневали. «Мы были бы рады продать Локателли в «Ювентус», но туринцы должны предложить нам адекватную сумму. «Арсенал» уже сделал официальный запрос, а также в борьбу за Мануэля включился другой английский клуб», - цитирует слова директора британский телеканал.

По данным портала Transgermarkt, трансферная стоимость 23-летнего футболиста составляет 35 миллионов евро.