Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 195 Комментарии
Италия. Серия А

«Ювентус» огласил о трансфере Локателли официально

18 Августа 2021 • 20:14 Комментировать (2)
Верона
...
Сассуоло
2.70 3.40 2.60
21.08 19:30
1000 рублей бесплатная ставка

У себя на официальной странице в «Инстаграме» «Ювентус» объявил о подписании Мануэля Локателли.

Итальянец был представлен в новой игровой форме клуба. Напомним, что «Ювентус» договорился с «Сассуоло» по поводу годичной аренды с обязательным правом выкупа. Общая сумма будущего трансфера может достичь 40 миллионов евро. Сам полузащитник ради перехода в стан туринцев отказал лондонскому «Арсеналу»

Локателли подписал с «бьянконери» 5-летний контракт, а его годовая зарплата составит три миллиона евро.

Примечательно, что в видео-представлении футболиста принял участие известный в Италии блогер Хаби Лейм.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Серия А Сассуоло Мануэль Локателли Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Beorn_n
18 Августа 2021 в 20:22
Дождались! Будем верить, что не зря ждали!
PoliticExpert
18 Августа 2021 в 20:40
А для чего ждали? Не ради хейта или поспорить, а просто интересно. Сколько ни пытался понять, что в нём такого распрекрасного, так и не смог разглядеть.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Августа
20:51 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» вслед за «Вест Хэмом» отказался от трансфера Миленковича
20:50 · Италия. Серия А
Вратарь «Интера» получил травму крестообразных связок
20:14 · Италия. Серия А
«Ювентус» огласил о трансфере Локателли 2 официально
18:55 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» активизировал переговоры с Влаховичем слухи
18:46 · Италия. Серия А
​Наингголан: «В «Кальяри» меня предали»
18:19 · Италия. Серия А
Берарди хочет покинуть «Сассуоло»
17:35 · Италия. Серия А
«Барселона» хотела обменять Дембеле на Кулушевски 1
17:00 · Италия. Серия А
Мартинес подпишет новый контракт с «Интером»
16:26 · Италия. Серия А
«Милан» продолжает следить за Иско
16:02 · Италия. Серия А
Педро может сменить «Рому» на «Лацио»
15:59 · Италия. Серия А
​«Рома» представила гостевой комплект формы видео
14:15 · Англия. Премьер-лига
«Милан» близок к подписанию Бакайоко
13:30 · Италия. Серия А
Реакция тренера «Аталанты» Гасперини на обвинения Гомеса в попытке избиения
12:18 · Италия. Серия А
Локателли прибыл в Турин для подписания контракта с «Ювентусом» 3
10:04 · Италия. Серия А
Гомес рассказал, что покинул «Аталанту» из-за нападения Гасперини 1
Все новости
Рекомендуем
 