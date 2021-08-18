У себя на официальной странице в «Инстаграме» «Ювентус» объявил о подписании Мануэля Локателли.

Итальянец был представлен в новой игровой форме клуба. Напомним, что «Ювентус» договорился с «Сассуоло» по поводу годичной аренды с обязательным правом выкупа. Общая сумма будущего трансфера может достичь 40 миллионов евро. Сам полузащитник ради перехода в стан туринцев отказал лондонскому «Арсеналу»

Локателли подписал с «бьянконери» 5-летний контракт, а его годовая зарплата составит три миллиона евро.

Примечательно, что в видео-представлении футболиста принял участие известный в Италии блогер Хаби Лейм.