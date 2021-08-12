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Италия. Серия А

«Арсенал» больше не участвует в гонке за Локателли слухи

12 Августа 2021 • 21:24 Комментировать (1)
Верона
...
Сассуоло
2.90 3.40 2.45
21.08 19:30
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23-летний опорный полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли в это трансферное окно, скорее всего, перейдёт в какой-то другой клуб. Ранее сообщалось об интересе со стороны туринского «Ювентуса» и лондонского «Арсенала».

Однако, по словам итальянского журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб больше не будет участвовать в гонке за хавбека «чёрно-зелёных». Поэтому «старая синьора» имеет все шансы, чтобы заполучить игрока. Сумма трансфера должна составить около 35 миллионов евро, но «Юве» будет пытаться немного сбить цену.

Локателли провёл за «чёрно-зелёных» 99 матчей, в которых забил семь мячей и отдал 11 голевых передач.


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Сассуоло Мануэль Локателли Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Juve96
12 Августа 2021 в 22:02
Орсинал? не, не слышали...
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