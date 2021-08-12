23-летний опорный полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли в это трансферное окно, скорее всего, перейдёт в какой-то другой клуб. Ранее сообщалось об интересе со стороны туринского «Ювентуса» и лондонского «Арсенала».

Однако, по словам итальянского журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб больше не будет участвовать в гонке за хавбека «чёрно-зелёных». Поэтому «старая синьора» имеет все шансы, чтобы заполучить игрока. Сумма трансфера должна составить около 35 миллионов евро, но «Юве» будет пытаться немного сбить цену.

Локателли провёл за «чёрно-зелёных» 99 матчей, в которых забил семь мячей и отдал 11 голевых передач.