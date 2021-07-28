Рафинья Алькантара может вернуться обратно в чемпионат Италии – на игрока претендует «Сассуоло».

В стане «нераверди» озабочены поиском нового центрального полузащитника. «Сассуоло» уже во время текущего трансферного окна рискует лишиться одного из своих лидеров в середине поля – Мануэля Локателли. Как известно, 23-летний центрхав должен влиться в ряды «Ювентуса».

По информации RMC Sport, «черно-зелёные» хотят пригласить в свой состав экс-футболиста «Интера» и «Барселоны», нынче выступающего за «Пари Сен-Жермен» - Рафинью Алькантару. Этот трансфер оценивается в 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне 28-летний бразилец отличился за парижан 7 голевыми передачами в 34 поединках.