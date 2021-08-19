Президент «Фиорентины»: «Ювентус» украл Кьезу

Президент «Фиорентины» Рокко Комиссо рассказал, каким образом Федерико Кьеза в прошлом году перешел в «Ювентус», пишет Football Italia.

Он заявил, что «бьянконери» попросту украли нападающего, предложив ему больше денег. Также Комиссо отметил, что большие клубы залезают в долги, поэтому и проворачивают такие «грязные» трансферы. Переход Кьезы очень схож с трансфером Мануэля Локателли, который «Ювентус» недавно осуществил. Вингера «фиалок» они взяли в двухгодичную аренду стоимостью 10 миллионов евро с последующим выкупом за 40 миллионов.

За два сезона в составе «Ювентуса» Федерико Кьеза вышел на поле в 43 матчах, забил 14 мячей и сделал 10 результативных передач.