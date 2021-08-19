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Италия. Серия А

Президент «Фиорентины»: «Ювентус» украл Кьезу

19 Августа 2021 • 22:30 Комментировать (1)
Удинезе
...
Ювентус
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22.08 19:30
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Президент «Фиорентины» Рокко Комиссо рассказал, каким образом Федерико Кьеза в прошлом году перешел в «Ювентус», пишет Football Italia.

Он заявил, что «бьянконери» попросту украли нападающего, предложив ему больше денег. Также Комиссо отметил, что большие клубы залезают в долги, поэтому и проворачивают такие «грязные» трансферы. Переход Кьезы очень схож с трансфером Мануэля Локателли, который «Ювентус» недавно осуществил. Вингера «фиалок» они взяли в двухгодичную аренду стоимостью 10 миллионов евро с последующим выкупом за 40 миллионов.

За два сезона в составе «Ювентуса» Федерико Кьеза вышел на поле в 43 матчах, забил 14 мячей и сделал 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Федерико Кьеза
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
SERGHAKU
19 Августа 2021 в 22:48
чья бы корова лаяла)!сам же смотрит на игроков своих, как на наживу-вечно набивает цену жмот!Влаховича он хочет оставить))ага-он хочет его продать за 80+)))лол
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