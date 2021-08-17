Журналист, первым сообщивший о переходе Роналду в «Ювентус», анонсировал «сенсационную новость»

«Твиттер» испанской футбольной телепередачи El Chiringuito опубликовал пост, в котором анонсировал «сенсационный инсайд», связанный с Криштиану Роналду.

Согласно предоставленной информации, во вторник в 01:00 по московскому времени на канале Mega начнется прямая трансляция, в ходе которой будет оглашена новость по поводу карьеры легендарного португальца.

Знаменательно, что ведущим передачи является известный испанский журналист Жозеп Педрероль – тот самый человек, который в 2018 году первым сообщил о переходе Криштиану в стан итальянского «Ювентуса». Агент же обладателя пяти «Золотых мячей» Жорже Мендеш недавно заверял, что Роналду остается в Турине еще как минимум на один год.