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Италия. Серия А

Журналист, первым сообщивший о переходе Роналду в «Ювентус», анонсировал «сенсационную новость»

17 Августа 2021 • 00:21 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
6.70 4.00 1.53
22.08 19:30
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«Твиттер» испанской футбольной телепередачи El Chiringuito опубликовал пост, в котором анонсировал «сенсационный инсайд», связанный с Криштиану Роналду.

Согласно предоставленной информации, во вторник в 01:00 по московскому времени на канале Mega начнется прямая трансляция, в ходе которой будет оглашена новость по поводу карьеры легендарного португальца.

Знаменательно, что ведущим передачи является известный испанский журналист Жозеп Педрероль – тот самый человек, который в 2018 году первым сообщил о переходе Криштиану в стан итальянского «Ювентуса». Агент же обладателя пяти «Золотых мячей» Жорже Мендеш недавно заверял, что Роналду остается в Турине еще как минимум на один год. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду
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