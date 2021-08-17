Роналду не сообщал руководству «Ювентуса» о желании покинуть клуб

В последнее время Криштиану Роналду активно сватают в различные европейские клубы. Вчера журналист, который первым сообщил о переходе португальца в «Ювентус», предположил, что 36-летний форвард вернётся в мадридский «Реал».

Впрочем, наставник мадридцев Карло Анчелотти опроверг эти слухи. Также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Манчестер Сити».

Но, оказывается, на самом деле Роналду не собирается уезжать из Турина. По информации SkySports, Криштиану не обращался к руководству итальянской команды с запросом покинуть клуб.

Португальский нападающий намерен провести предстоящий сезон именно в составе «Ювентуса», а деятельность его агента Жорже Мендеша скорее нацелена на то, чтобы набить цену на контракт своего клиента, действующее соглашение с «Ювентусом» которого истекает следующим летом.