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Италия. Серия А

Роналду не сообщал руководству «Ювентуса» о желании покинуть клуб

17 Августа 2021 • 18:01 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
6.70 4.00 1.53
22.08 19:30
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В последнее время Криштиану Роналду активно сватают в различные европейские клубы. Вчера журналист, который первым сообщил о переходе португальца в «Ювентус», предположил, что 36-летний форвард вернётся в мадридский «Реал».

Впрочем, наставник мадридцев Карло Анчелотти опроверг эти слухи. Также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Манчестер Сити».

Но, оказывается, на самом деле Роналду не собирается уезжать из Турина. По информации SkySports, Криштиану не обращался к руководству итальянской команды с запросом покинуть клуб.

Португальский нападающий намерен провести предстоящий сезон именно в составе «Ювентуса», а деятельность его агента Жорже Мендеша скорее нацелена на то, чтобы набить цену на контракт своего клиента, действующее соглашение с «Ювентусом» которого истекает следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Серия А Жорже Мендеш Трансферы футбола - лето 2021
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