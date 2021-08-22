«Ювентус» и «Тоттенхэм» могут совершить обмен игроками

«Ювентус» и «Тоттенхэм» обсуждают обмен игроками между клубами, передаёт Express Sport. По данным источника, «шпоры» хотят обменять полузащитника Танги Ндомбеле на полузащитника туринцев Уэстона Маккенни.

Сообщается, что в обмене заинтересован спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи, который ранее работал на аналогичной должности в «Ювентусе». Кроме этого, Ндомбеле не входит в планы главного тренера «шпор» Нуну Эшпириту Санту, из-за чего пропустил матч первого тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:0).

Напомним, что Ндомбеле перешёл в «Тоттенхэм» в 2019 году, перейдя из «Лиона» за 60 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до середины 2025 года.

Маккенни перешёл в «Ювентус» из «Шальке» в этом году за 20,5 млн евро, и подписал контракт до 2025 года.. В прошлом сезоне он выступал за туринский клуб на правах аренды.