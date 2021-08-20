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Англия. Премьер-лига

«Тоттенхэм» нацелился на Ауа

20 Августа 2021 • 14:22 Комментировать
Лион
...
Клермон
22.08 14:00
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Полузащитник «Лиона» Уссем Ауа может продолжить карьеру в чемпионате Англии, передаёт Express Sport. По данным источника, интерес к игроку проявляет «Тоттенхэм».

«Шпоры» хотят сделать француза главной трансферной целью до конца лета. Сообщается, что лондонский клуб может предложить «Лиону» обмен на Танги Ндомбеле, который ранее выразил желание покинуть «Тоттенхэм».

Напомним, что Ауа является воспитанником «Лиона». В этом сезоне он сыграл два матча в Лиге 1. Его контракт с клубом действует до середины 2023 года.

Ндомбеле был игроком «Лиона» с 2017 по 2019 год, откуда перешёл в «Тоттенхэм» за 60 миллионов евро. Его соглашение с лондонцами истекает в июне 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Тоттенхэм Уссем Ауа Танги Ндомбеле Трансферы футбола - лето 2021
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