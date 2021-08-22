Кейн провёл первый матч в сезоне

Лидер атак «Тоттенхэма» Гарри Кейн впервые в сезоне 2021/2022 сыграл в футболке лондонского клуба.

Вопреки ожиданиям общественности, 28-летний английский нападающий продолжает выступления в составе «шпор». Футболист принял участие в матче 2-го тура Премьер-лиги против «Вулверхэмптона» (1:0). Кейн появился на поле со скамейки запасных, заменив Сона, но упрочить лидерство своего клуба в матче не сумел.

«Тоттенхэм» в текущем сезоне успел провести уже три матча – два в АПЛ и ещё один – в Лиге конференций.

Гарри Кейна продолжительное время связывают с вероятным переходом в «Манчестер Сити».