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Англия. Премьер-лига

Кейн провёл первый матч в сезоне

22 Августа 2021 • 20:57 Комментировать
Вулверхэмптон
0:1
Тоттенхэм
окончен
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Лидер атак «Тоттенхэма» Гарри Кейн впервые в сезоне 2021/2022 сыграл в футболке лондонского клуба.

Вопреки ожиданиям общественности, 28-летний английский нападающий продолжает выступления в составе «шпор». Футболист принял участие в матче 2-го тура Премьер-лиги против «Вулверхэмптона» (1:0). Кейн появился на поле со скамейки запасных, заменив Сона, но упрочить лидерство своего клуба в матче не сумел.

«Тоттенхэм» в текущем сезоне успел провести уже три матча – два в АПЛ и ещё один – в Лиге конференций.

Гарри Кейна продолжительное время связывают с вероятным переходом в «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вулверхэмптон Гарри Кейн
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окончен Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед 4.8 4.4 1.63
окончен Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм 3.15 3.25 2.4
окончен Арсенал 0:2 Челси 4.3 3.8 1.8
23.08  22:00 Вест Хэм ... Лестер 2.6 3.5 2.6
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