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Англия. Премьер-лига

Клубы АПЛ поборются за таланта ПСВ Мадуэке слухи

20 Августа 2021 • 12:50 Комментировать
ПСВ
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Камбюр
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Ряд представителей АПЛ намерены вернуть на родину полузащитника ПСВ Нони Мадуэке. В трансфере 19-летнего англичанина заинтересованы «Тоттенхэм», «Лестер» и «Вулверхэмптон».

Sky Sports передает, что преградой может стать цена на футболиста – ПСВ не желает прощаться с талантливым игроком менее, чем за 40 миллионов евро. Дейтсвующий контракт футболиста действителен до середины 2024 года.

Мадуэке является воспитанником «Тоттенхэма», но в раннем возрасте уехал в Эредивизие, где своей игрой заслужил на вызов в молодежную сборную Англии. Сообщается, что по ходу прошлого сезона на футболиста выходили скауты дортмундской «Боруссии», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Лестер Вулверхэмптон ПСВ Апл Трансферы футбола - лето 2021 Нони Мадуэке
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