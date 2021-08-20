Ряд представителей АПЛ намерены вернуть на родину полузащитника ПСВ Нони Мадуэке. В трансфере 19-летнего англичанина заинтересованы «Тоттенхэм», «Лестер» и «Вулверхэмптон».

Sky Sports передает, что преградой может стать цена на футболиста – ПСВ не желает прощаться с талантливым игроком менее, чем за 40 миллионов евро. Дейтсвующий контракт футболиста действителен до середины 2024 года.

Мадуэке является воспитанником «Тоттенхэма», но в раннем возрасте уехал в Эредивизие, где своей игрой заслужил на вызов в молодежную сборную Англии. Сообщается, что по ходу прошлого сезона на футболиста выходили скауты дортмундской «Боруссии», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».