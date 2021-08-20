Ндомбеле не сыграет с «Вулверхэмптоном»: он близок к уходу из «Тоттенхэма»

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле пропустит матч второго тура АПЛ с «Вулверхэмптоном», передаёт Goal. Ранее сообщалось, что игрок хочет покинуть лондонский клуб.

По данным источника, игрок не входит в планы нового главного тренера «шпор» Нуну Эшпириту Санту. Отмечается, что его могут обменять на полузащитника «Лиона» Уссема Ауа.

Напомним, что Ндомбеле перешёл в «Тоттенхэм» из «Лиона» в 2019 году за 60 миллионов евро. Его контракт с лондонским клубом действует до середины 2025 года. В прошлом сезоне он сыграл 33 матча, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.