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Англия. Премьер-лига

Санчес: «Мы примем любой выбор Кейна»

17 Августа 2021 • 11:53 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Тоттенхэм
3.90 3.25 2.05
22.08 16:00
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Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес прокомментировал ситуацию вокруг своего одноклубника Гарри Кейна.

«Гарри - лучший центрфорвард мира. В этом нет никаких сомнений. Я его одноклубник и не знаю, что происходит на самом деле, так как этими делами занимается руководство клуба, но все знают, что он является настоящим профессионалом и хорошим человеком. Мы все на его стороне и готовы принять любой его выбор», - цитирует Санчеса Football London.

Напомним, что нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн хочет перейти в «Манчестер Сити», однако руководство «шпор» намерено удержать его в клубе. Сообщалось, что «горожане» готовы предложить за англичанина около 150 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн Давинсон Санчес
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