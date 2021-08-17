Санчес: «Мы примем любой выбор Кейна»

Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес прокомментировал ситуацию вокруг своего одноклубника Гарри Кейна.

«Гарри - лучший центрфорвард мира. В этом нет никаких сомнений. Я его одноклубник и не знаю, что происходит на самом деле, так как этими делами занимается руководство клуба, но все знают, что он является настоящим профессионалом и хорошим человеком. Мы все на его стороне и готовы принять любой его выбор», - цитирует Санчеса Football London.

Напомним, что нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн хочет перейти в «Манчестер Сити», однако руководство «шпор» намерено удержать его в клубе. Сообщалось, что «горожане» готовы предложить за англичанина около 150 миллионов евро.