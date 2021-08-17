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Англия. Премьер-лига

«Вулверхэмптон» намерен приобрести Гуэдеша слухи

17 Августа 2021 • 16:15 Комментировать
Гранада
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Валенсия
2.50 3.30 2.85
21.08 20:30
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«Вулверхэмптон», который заметно сдал в результатах в последних сезонах, намерен училится очередным португальским футболистов. В сферу интересов клуба попал нападающий «Валенсии» Гонсалу Гуэдеш.

Британское издание Daily Mail сообщило о том, что «волки» пока не отправили официальный запрос, но уже находятся на стадии внутренних переговоров по поводу условий возможного предложения испанскому клубу. Испанские СМИ в свою очередь уверены в том, что «Валенсия» запросит за Гуэдеша не менее 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне 24-летний португалец набрал 11 очков по системе гол+пас в 31 матче Ла Лиги в составе «мышей».

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Вулверхэмптон Гонсалу Гуэдеш Трансферы футбола - лето 2021
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