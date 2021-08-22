​Кейн отправился на матч с «Вулверхэмптоном»

Гарри Кейн может впервые выйти на поле в этом сезоне в воскресном матче Премьер-лиги против «Вулверхэмптона». Как сообщает BBC, форвард «Тоттенхэма» отправился с командой на этот поединок.

Напомним, что Гарри Кейн не играл в двух прошлых играх «шпор». Форвард поздно вернулся из отпуска, хотя ходили слухи, что он отказывается тренироваться на фоне своего желания сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Матч между «Вулверхэмптоном» и «Тоттенхэмом» стартует в 16:00 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате на страницах LiveResult.