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Англия. Премьер-лига

​Кейн отправился на матч с «Вулверхэмптоном»

22 Августа 2021 • 12:14 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Тоттенхэм
3.25 3.15 2.40
Через 2 ч. 38 мин.
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Гарри Кейн может впервые выйти на поле в этом сезоне в воскресном матче Премьер-лиги против «Вулверхэмптона». Как сообщает BBC, форвард «Тоттенхэма» отправился с командой на этот поединок.

Напомним, что Гарри Кейн не играл в двух прошлых играх «шпор». Форвард поздно вернулся из отпуска, хотя ходили слухи, что он отказывается тренироваться на фоне своего желания сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Матч между «Вулверхэмптоном» и «Тоттенхэмом» стартует в 16:00 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате на страницах LiveResult.

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Тоттенхэм Гарри Кейн
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22.08  16:00 Саутгемптон ... Манчестер Юнайтед 4.8 4.4 1.63
22.08  16:00 Вулверхэмптон ... Тоттенхэм 3.25 3.15 2.4
22.08  18:30 Арсенал ... Челси 4.3 3.8 1.8
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