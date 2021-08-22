«Тоттенхэм» минимально переиграл «Вулверхэмптон»

«Тоттенхэм» добыл вторую кряду минимальную победу в АПЛ, одолев в гостях «Вулверхэмптон» (1:0).

Подопечные Нуну Эшпириту Санту захватили промежуточное лидерство в Премьер-лиге благодаря успешному выезду на хорошо знакомый португальскому специалисту «Молинью». Победным голом визитёры отличились на десятой минуте - Деле Алли сумел реализовать одиннадцатиметровый.

У «шпор» 6 пунктов в активе после двух проведённых игр. «Вулвз» идут в группе неудачников, которые очков пока не набирали.