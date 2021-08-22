«Тоттенхэм» минимально переиграл «Вулверхэмптон»

«Тоттенхэм» добыл вторую кряду минимальную победу в АПЛ, одолев в гостях «Вулверхэмптон» (1:0).
Подопечные Нуну Эшпириту Санту захватили промежуточное лидерство в Премьер-лиге благодаря успешному выезду на хорошо знакомый португальскому специалисту «Молинью». Победным голом визитёры отличились на десятой минуте - Деле Алли сумел реализовать одиннадцатиметровый.
У «шпор» 6 пунктов в активе после двух проведённых игр. «Вулвз» идут в группе неудачников, которые очков пока не набирали.
Протокол игры
|9' Алли Деле (0:1)
Са Жозе • Килман Макс • Коди Конор • Саисс Ромен 84' ( Аит-Нури Раян ( 84') • Семеду Нелсон • Невеш Рубен • Моутинью Жоау 72' ( Дендонкер Леандер ( 72') • Марсал Фернандо • Тринкан Франсишку 84' ( Силва Фабио ( 84') • Хименес Рауль • 57'Траоре Адама
Запасные: Гиббс-Уайт Морган • Кэмпбелл Чем • Хувер Ки-Джана • Кандл Люк • Маркеш Криштиан • Радди Джон
Льорис Уго • Танганга Джафет • 38'Санчес Давинсон • Дайер Эрик • Регилон Серхио • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • 85'Скипп Оливер • 44'Алли Деле • Лукас Моура 67' ( Ло Чельсо Джовани ( 67') • Сон Хынмин 72' ( Кейн Гарри ( 72' ) • 90'Бергвейн Стевен 90' ( Уинкс Гарри ( 90')
Запасные: Сессеньон Райан • Дэвис Бен • Голлини Пьерлуиджи • Доэрти Мэтт • Скарлетт Дейн • Хиль Бриан
22 августа. Стадион "Молинью".