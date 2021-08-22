Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 134 Комментарии
Англия. Премьер-лига

«Тоттенхэм» минимально переиграл «Вулверхэмптон»

22 Августа 2021 • 18:19 Комментировать
Вулверхэмптон
0:1
Тоттенхэм
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

«Тоттенхэм» добыл вторую кряду минимальную победу в АПЛ, одолев в гостях «Вулверхэмптон» (1:0).

Подопечные Нуну Эшпириту Санту захватили промежуточное лидерство в Премьер-лиге благодаря успешному выезду на хорошо знакомый португальскому специалисту «Молинью». Победным голом визитёры отличились на десятой минуте  - Деле Алли сумел реализовать одиннадцатиметровый.

У «шпор» 6 пунктов в активе после двух проведённых игр. «Вулвз» идут в группе неудачников, которые очков пока не набирали.

Протокол игры  
Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм
    9' Алли Деле (0:1)
Са Жозе Килман Макс Коди Конор Саисс Ромен   84' (Аит-Нури Раян (   84') Семеду Нелсон Невеш Рубен Моутинью Жоау   72' (Дендонкер Леандер (   72') Марсал Фернандо Тринкан Франсишку   84' (Силва Фабио (   84') Хименес Рауль   57' Траоре Адама
Запасные: Гиббс-Уайт Морган Кэмпбелл Чем Хувер Ки-Джана Кандл Люк Маркеш Криштиан Радди Джон
Льорис Уго Танганга Джафет   38' Санчес Давинсон Дайер Эрик Регилон Серхио Хёйбьерг Пьер-Эмиль   85' Скипп Оливер   44' Алли Деле Лукас Моура   67' (Ло Чельсо Джовани (   67') Сон Хынмин   72' (Кейн Гарри (   72'   90') Бергвейн Стевен   90' (Уинкс Гарри (   90')
Запасные: Сессеньон Райан Дэвис Бен Голлини Пьерлуиджи Доэрти Мэтт Скарлетт Дейн Хиль Бриан
22 августа. Стадион "Молинью".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вулверхэмптон Деле Алли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед 4.8 4.4 1.63
окончен Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм 3.15 3.25 2.4
окончен Арсенал 0:2 Челси 4.3 3.8 1.8
23.08  22:00 Вест Хэм ... Лестер 2.6 3.5 2.6
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Августа
21:19 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался о своём будущем
21:18 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» предлагал услуги Сауля грандам АПЛ
20:57 · Англия. Премьер-лига
Кейн провёл первый матч в сезоне
20:38 · Англия. Премьер-лига
Пети: «Ничего не чувствую во время просмотра матчей «Арсенала»
20:30 · Англия. Премьер-лига
Сульшер: «Было много фолов, на которые судья не реагировал»
20:08 · Англия. Премьер-лига
Санчо мог оказаться в «Лейпциге»
19:55 · Англия. Премьер-лига
Колашинац расторг контракт с «Арсеналом»
19:48 · Англия. Премьер-лига
Варди сорвал куш в казино
19:09 · Англия. Премьер-лига
Эль-Гази прокомментировал игру «Астон Виллы» с «Ньюкаслом»
18:59 · Англия. Премьер-лига
Лукаку отличился первым голом за «Челси»
18:51 · Англия. Премьер-лига
Жезус: «Я вновь обретаю уверенность»
18:19 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» минимально переиграл «Вулверхэмптон»
18:12 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» потерял очки в матче с «Саутгемптоном» 2
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Челси» - 0:2 (закончен)
17:57 · Англия. Премьер-лига
«Челси» начал переговоры по Кунде
Все новости
Рекомендуем
 