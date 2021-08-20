Ауа близок к переходу в «Тоттенхэм»

Один из лидеров «Лиона» Уссем Ауа может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии – на полузащитника претендует «Тоттенхэм».

«Шпоры» озадачены поиском нового центрального хава. Лондонский клуб настроен провернуть соответствующий трансфер до даты закрытия летнего периода переходов. По информации The Daily Mirror, Уссем Ауа является одним из тех, кто может влиться в состав команды Нуну Санту.

Учитывая, что «Арсеналу» удалось приобрести Мартина Эдегора у «Реала», «канониры» выбыли из гонки за 23-летним французом. Это обстоятельство должно увеличить шансы «Тоттенхэма» на успешное приглашение Ауа.