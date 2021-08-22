Льорис установил рекорд по числу матчей за «Тоттенхэм» в АПЛ

Голкипер лондонского «Тоттенхэма» Уго Льорис проводит в эти минуты свой 300-й матч за клуб в чемпионате Англии.

Французскому ветерану нашлось место в стартовом составе команды Нуну Эшпириту Санту на матч против «Вулверхэмптона». Это 300-й матч Уго Льориса за «шпор» в Премьер-лиге Англии, благодаря чему голкиперу удалось превзойти достижение полузащитника Даррена Андертона, который провёл в высшем английском дивизионе 299 поединков.

О круглой цифре, ставшей рекордной, сообщила пресс-служба лондонцев в своём инстаграм-аккаунте.

Напомним, что карьера Уго Льориса в составе «хотспур» началась в 2012 году.