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Англия. Премьер-лига

Льорис установил рекорд по числу матчей за «Тоттенхэм» в АПЛ

22 Августа 2021 • 17:24 Комментировать
Вулверхэмптон
0:1
Тоттенхэм
окончен
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Голкипер лондонского «Тоттенхэма» Уго Льорис проводит в эти минуты свой 300-й матч за клуб в чемпионате Англии.

Французскому ветерану нашлось место в стартовом составе команды Нуну Эшпириту Санту на матч против «Вулверхэмптона». Это 300-й матч Уго Льориса за «шпор» в Премьер-лиге Англии, благодаря чему голкиперу удалось превзойти достижение полузащитника Даррена Андертона, который провёл в высшем английском дивизионе 299 поединков.

О круглой цифре, ставшей рекордной, сообщила пресс-служба лондонцев в своём инстаграм-аккаунте.

 

 

Напомним, что карьера Уго Льориса в составе «хотспур» началась в 2012 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Уго Льорис
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