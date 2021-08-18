Рауль Хименес: «Я жду момента, когда фанаты будут называть моё имя»

Мексиканский нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес» жаждет своего первого появления в домашнем поединке после восстановления от травмы черепа, полученной во время противостояния лондонскому «Арсеналу» ещё в ноябре прошлого года.

«Я помню, как врачи рассказали мне правду о повреждении. Они сказали, что моё нахождение с ними в больнице в тот момент было чудом. Врачи должны говорить ваи правду, так что нужно быть готовым к принятию их слов», - сказал Рауль Хименес в интервью BBC Sport.

«Я очень жду своего выхода на газон нашего домашнего стадиона. Жду, когда фанаты станут произносить моё имя», - добавил мексиканец.

«Вулверхэмптон» во втором туре английского первенства ожидает непростого визита лондонского «Тоттенхэма» на свою территорию.