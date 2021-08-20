Нуну - об участии Кейна в матче с «Вулверхэмптоном»: «Мы примем решение за день до матча»

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту ответил на вопрос, сыграет ли нападающий Гарри Кейн в матче против «Вулверхэмптона». Напомним, что игра состоится в воскресенье, 22 августа.

«Сейчас он тренируется с командой и делает это хорошо. Завтра нас ожидает ещё одна тренировка и тогда мы решим, кто будет играть в матче против «Вулверхэмптона». Мне жаль, что я постоянно говорю одно и то же, но это типичная ситуация. Решение о составе я принимаю за день до матча», - цитирует Нуну Evening Standard.

Ранее сообщалось, что Гарри Кейн намерен покинуть «Тоттенхэм». Игрок хочет продолжить карьеру в «Манчестер Сити», однако руководство «шпор» не планирует отпускать игрока.