Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 171 Комментарии
Англия. Премьер-лига

Нуну - об участии Кейна в матче с «Вулверхэмптоном»: «Мы примем решение за день до матча»

20 Августа 2021 • 17:00 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Тоттенхэм
3.35 3.15 2.30
22.08 16:00
1000 рублей бесплатная ставка

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту ответил на вопрос, сыграет ли нападающий Гарри Кейн в матче против «Вулверхэмптона». Напомним, что игра состоится в воскресенье, 22 августа.

«Сейчас он тренируется с командой и делает это хорошо. Завтра нас ожидает ещё одна тренировка и тогда мы решим, кто будет играть в матче против «Вулверхэмптона». Мне жаль, что я постоянно говорю одно и то же, но это типичная ситуация. Решение о составе я принимаю за день до матча», - цитирует Нуну Evening Standard.

Ранее сообщалось, что Гарри Кейн намерен покинуть «Тоттенхэм». Игрок хочет продолжить карьеру в «Манчестер Сити», однако руководство «шпор» не планирует отпускать игрока.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Нуну Эшпириту Санту Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.08  14:30 Ливерпуль ... Бёрнли 1.18 7 16.5
21.08  17:00 Астон Вилла ... Ньюкасл 1.75 4 4.3
21.08  17:00 Манчестер Сити ... Норвич 1.1 9.6 24
21.08  17:00 Лидс ... Эвертон
21.08  17:00 Кристал Пэлас ... Брентфорд 2.6 3.2 2.8
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Августа
17:00 · Англия. Премьер-лига
Нуну - об участии Кейна в матче с «Вулверхэмптоном»: «Мы примем решение за день до матча»
15:41 · Англия. Премьер-лига
Пулишич сдал положительный тест на COVID-19: он пропустит игру с «Арсеналом»
15:38 · Англия. Премьер-лига
​Бывший гендиректор «Астон Виллы»: «Райола говорил: «Для меня это не футбол, а деньги»
14:57 · Англия. Премьер-лига
Бакайоко хочет вернуться в «Милан»
14:52 · Англия. Премьер-лига
​Фабиньо не сыграет с «Бёрнли» из-за смерти отца
14:22 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на Ауа
13:39 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» предложил Сауля «Челси» слухи
13:27 · Англия. Премьер-лига
Дзаппакоста переходит в итальянский клуб, за который играет Кокорин
13:13 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Удивлён, что матч с «Брентфордом» не перенесли из-за вспышки коронавируса» 4
13:00 · Англия. Премьер-лига
Фирпо, перешедший в «Лидс», раскритиковал «Барселону» 1
12:50 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ поборются за таланта ПСВ Мадуэке слухи
12:03 · Англия. Чемпионшип
Экс-капитан сборной Англии перешёл в «Борнмут» официально
11:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» отказался от кандидатуры Коутиньо
11:21 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» попытается побороться с «Реалом» за Мбаппе следующим летом слухи
10:58 · Англия. Премьер-лига
В Ориги заинтересованы три клуба АПЛ слухи
Все новости
Рекомендуем
 