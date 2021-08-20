«Тоттенхэм» интересуется 18-летним полузащитником «Метца»

«Тоттенхэм» проявляет интерес к 18-летнему полузащитнику «Метца» Папу Сарру, сообщает в «Твиттере» итальянский журналист Даниэле Лонго.

Сенегалец провел впечатляющий прошлый сезон в Лиге 1 и привлек внимание многих статусных клубов. В их числе «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Аталанта», которая всерьез изучала возможность приобретения Сарра этим летом. Теперь к претендентам на него присоединился и «Тоттенхэм». «Метц» в свою очередь не отпустит талантливого опорника дешевле, чем за 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Пап Сарр провел в чемпионат Франции 22 матча и забил три гола. В марте этого года он дебютировал за сборную Сенегала.