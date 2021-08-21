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Англия. Премьер-лига

Бернарду отказался становиться частью сделки по Кейну

21 Августа 2021 • 12:33 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Тоттенхэм
3.25 3.15 2.40
Через 18 ч. 23 мин.
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Бернарду Силва, который после подписания Джека Грилиша намерен покинуть «Манчестер Сити» уже этим летом, отказался переходить в «Тоттенхэм». Португалец мог стать частью сделки по трансферу Гарри Кейна.

Такой информацией поделилось британское издание The Atletic. Также источник отметил, что Бернарду желает присоединиться к мадридскому «Атлетико», чтобы поработать под руководством Диего Симеоне.

В прошлом сезоне полузащитник считался одним из лидеров «горожан», проведя за «Сити» 26 матчей в английской Премьер-лиге. Также своими выступлениями он заслужил стать основным игроком сборной Португалии на Евро-2020, но его команда вылетела уже на первой стадии плей-офф. 

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Тоттенхэм Манчестер Сити Апл Бернарду Силва Трансферы футбола - лето 2021
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