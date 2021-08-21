Кейн впервые в сезоне попадет в заявку «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн впервые в сезоне попадет в окончательную заявку команды на матч. Форвард позже всех присоединился к тренировочным занятиям и пропустил стартовые поединки лондонцев.

Но, уже в воскресенье англичанин сможет впервые появиться на поле в футболке «шпор» в текущем розыгрыше АПЛ. Такой инсайдерской информацией поделилось местное издание The Sun, добавив, что игрок начнет матч против «Вулверхэмптона» на скамейке для запасных.

Ранее футболист уже попадал в предварительную заявку на игру Лиги конференций с «Пасушем», но вместе с партнерами на выезд так и не отправился. Напомним, что Кейн требует у руководства «Тоттенхэма» отпустить его в «Манчестер Сити».