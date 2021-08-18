​Кейн всё-таки не поехал в Португалию на матч Лиги конференций

Гарри Кейн вошёл в заявку «Тоттенхэма» на ближайший матч Лиги конференций против клуба «Пасуш де Феррейра». Тем не менее, лидер лондонской команды в Португалию не отправился, о чём сообщает Sky Sports. По данным источника, Кейн остался в Лондоне, где будет набирать оптимальную форму.

В последние недели вокруг Гарри Кейна появлялось много слухов. Слухи продолжают появляться и сейчас, учитывая желание игрока перебраться в клуб рангом выше ради возможности завоёвывать трофеи. Интерес к Кейну проявляет «Манчестер Сити», но «Тоттенхэм» решительно настроен сохранить игрока этим летом.