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Лига конференций УЕФА

​Кейн всё-таки не поехал в Португалию на матч Лиги конференций

18 Августа 2021 • 16:45 Комментировать
Пасуш де Феррейра
...
Тоттенхэм
5.30 4.10 1.60
19.08 21:30
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Гарри Кейн вошёл в заявку «Тоттенхэма» на ближайший матч Лиги конференций против клуба «Пасуш де Феррейра». Тем не менее, лидер лондонской команды в Португалию не отправился, о чём сообщает Sky Sports. По данным источника, Кейн остался в Лондоне, где будет набирать оптимальную форму.

В последние недели вокруг Гарри Кейна появлялось много слухов. Слухи продолжают появляться и сейчас, учитывая желание игрока перебраться в клуб рангом выше ради возможности завоёвывать трофеи. Интерес к Кейну проявляет «Манчестер Сити», но «Тоттенхэм» решительно настроен сохранить игрока этим летом.

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Тоттенхэм Гарри Кейн
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