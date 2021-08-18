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Англия. Премьер-лига

Кейн отправился с «Тоттенхэмом» на матч Лиги конференций

18 Августа 2021 • 14:50 Комментировать
Пасуш де Феррейра
...
Тоттенхэм
5.30 4.10 1.60
19.08 21:30
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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может принять участие в сегодняшнем матче «шпор» против «Пасуш Феррейра» в рамках плей-офф раунда Лиги Конференций, передаёт The Sun. Сообщается, что игрок отправился вместе с командой в Португалию, где состоится игра.

Напомним, что Кейн вернулся из отпуска позже, чем ожидалось, в связи с чем он не смог принять участие в матче первого тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:0).

Ранее сообщалось, что Гарри Кейн хочет стать игроком «Манчестер Сити», однако руководство «Тоттенхэма» намерено удержать форварда в клубе. Стало известно, что англичанин сейчас находится в конфликте с президентом клуба из-за невыполненных обещаний.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн
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