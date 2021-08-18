Кейн отправился с «Тоттенхэмом» на матч Лиги конференций

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может принять участие в сегодняшнем матче «шпор» против «Пасуш Феррейра» в рамках плей-офф раунда Лиги Конференций, передаёт The Sun. Сообщается, что игрок отправился вместе с командой в Португалию, где состоится игра.

Напомним, что Кейн вернулся из отпуска позже, чем ожидалось, в связи с чем он не смог принять участие в матче первого тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:0).

Ранее сообщалось, что Гарри Кейн хочет стать игроком «Манчестер Сити», однако руководство «Тоттенхэма» намерено удержать форварда в клубе. Стало известно, что англичанин сейчас находится в конфликте с президентом клуба из-за невыполненных обещаний.