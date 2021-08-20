Нуну Санту: «Мы были неорганизованными на поле»

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Нуну Санту поделился мнением об игре своей команды в рамках плей-офф раунда квалификации Лиги конференций против португальской «Пасуш де Феррейры». На игру с коллективом не поехал форвард Гарри Кейн.

«Мы были неорганизованными на поле и не двигали мяч с достаточной скоростью. Мы не ощущаем себя хорошо, нужно исправлять это в воскресенье», - сказал специалист на послематчевой пресс-конференции.

«Тоттенхэм» уступил португальцам минимально (1:0). Однако, в распоряжении лондонцев ещё остаётся ответный матч на своем стадионе. Он пройдёт 26 августа и начнётся в 21:45 по времени Москвы.