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Англия. Премьер-лига

​«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» далеки от договорённости по Кейну слухи

22 Августа 2021 • 09:32 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Тоттенхэм
3.25 3.15 2.40
Через 3 ч. 11 мин.
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До закрытия летнего трансферного окна остаётся всё меньше времени, но «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» всё ещё далеки от договорённости по нападающему Гарри Кейну. Как сообщает Mirror Sport, президент «шпор» Даниэль Леви готов сесть за стол переговоров только при поступлении предложения в 150 миллионов фунтов (175 миллионов евро). На меньшие деньги или включение в сделку других игроков Леви не согласен даже на фоне желания Кейна уйти.

«Манчестер Сити» пока предложил «Тоттенхэму» только 100 миллионов фунтов. Чтобы увеличить предложение, «горожанам» нужно превысить бюджет, который они выделили на летние приобретения.

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Тоттенхэм Манчестер Сити Гарри Кейн Трансферы футбола - лето 2021
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