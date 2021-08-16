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Англия. Премьер-лига

Нуну: «Мы ожидаем, что Кейн останется в «Тоттенхэме»

16 Августа 2021 • 12:31 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Тоттенхэм
3.90 3.25 2.05
22.08 16:00
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Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал ситуацию вокруг нападающего лондонского клуба Гарри Кейна. Напомним, что игрок пропустил матч первого тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:0).

«Сейчас Гарри тренируется вместе с командой. Мы ожидаем, что он останется в «Тоттенхэме», но если что-то изменится, то мы должны быть готовы к этому. До 31 августа ещё многое может произойти», - цитирует Нуну Evening Standard.

Напомним, что нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн хочет перейти в «Манчестер Сити», однако руководство «шпор» намерено сохранить его в клубе. Сам игрок надеется, что клубы сумеют договориться между собой и он станет игроком «горожан» до закрытия трансферного окна.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити Нуну Эшпириту Санту Гарри Кейн
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