Нуну: «Мы ожидаем, что Кейн останется в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал ситуацию вокруг нападающего лондонского клуба Гарри Кейна. Напомним, что игрок пропустил матч первого тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:0).

«Сейчас Гарри тренируется вместе с командой. Мы ожидаем, что он останется в «Тоттенхэме», но если что-то изменится, то мы должны быть готовы к этому. До 31 августа ещё многое может произойти», - цитирует Нуну Evening Standard.

Напомним, что нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн хочет перейти в «Манчестер Сити», однако руководство «шпор» намерено сохранить его в клубе. Сам игрок надеется, что клубы сумеют договориться между собой и он станет игроком «горожан» до закрытия трансферного окна.