«Тоттенхэм» находится в поиске усиления в центр поля, а одним из кандидатов на эту позицию является Уссем Ауа из «Лиона».

Примечательно, что представители французского полузащитника сами вышли на руководство «шпор» после того, как в очередной раз сорвались переговоры с «Арсеналом», передает The Mirror. Поговаривают, самому игроку надоело халатное отношение «канониров» к его трансферу, который должен был быть осуществлен еще прошлым летом.

В минувшем сезоне Ауа провел 33 матча за «Лион» во всех турнирах, сумев отметиться восьмью голами и четырьмя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 42 миллиона евро.