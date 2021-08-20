«Тоттенхэм» может подписать защитника «Гранады»

«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении защитника испанской «Гранады» Домингуша Дуарте, сообщает Express.

«Шпоры» этим летом активно ищут усиление в центр обороны. Им уже отказали Жюль Кунде и Пау Торрес, желающие играть только в клубах уровня Лиги чемпионов. Новой целью спортивного директора «Тоттенхэма» Фабио Паратичи стал 26-летний португальский защитник «Гранады». Его контракт с клубом истекает в 2023 году. Сумма отступных составляет 30 миллионов евро, хотя англичане сначала намерены сделать предложение в размере 10 миллионов.

Домингуш Дуарте в прошлом сезоне провел в составе «Гранады» 42 матча во всех турнирах.