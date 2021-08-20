Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 168 Комментарии
Англия. Премьер-лига

«Тоттенхэм» может подписать защитника «Гранады»

20 Августа 2021 • 22:18 Комментировать
Гранада
...
Валенсия
2.60 3.20 2.90
Через 21 ч. 36 мин.
1000 рублей бесплатная ставка

«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении защитника испанской «Гранады» Домингуша Дуарте, сообщает Express.

«Шпоры» этим летом активно ищут усиление в центр обороны. Им уже отказали Жюль Кунде и Пау Торрес, желающие играть только в клубах уровня Лиги чемпионов. Новой целью спортивного директора «Тоттенхэма» Фабио Паратичи стал 26-летний португальский защитник «Гранады». Его контракт с клубом истекает в 2023 году. Сумма отступных составляет 30 миллионов евро, хотя англичане сначала намерены сделать предложение в размере 10 миллионов.

Домингуш Дуарте в прошлом сезоне провел в составе «Гранады» 42 матча во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гранада Трансферы футбола - лето 2021 Домингуш Дуарте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.08  14:30 Ливерпуль ... Бёрнли 1.18 7 16.5
21.08  17:00 Астон Вилла ... Ньюкасл 1.75 4 4.3
21.08  17:00 Манчестер Сити ... Норвич 1.1 9.6 24
21.08  17:00 Лидс ... Эвертон
21.08  17:00 Кристал Пэлас ... Брентфорд 2.6 3.2 2.8
21.08  19:30 Брайтон ... Уотфорд 1.75 3.3 5.6
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Августа
22:45 · Англия. Премьер-лига
Кавани и Варан могут принять участие в матче против «Саутгемптона»
22:41 · Англия. Премьер-лига
Артета — о Рамсдейле: «Он игрок сборной Англии и добавит конкуренции»
22:34 · Англия. Премьер-лига
Тухель предположил, что Зиеш и Канте смогут принять участие в матче с «Арсеналом»
22:22 · Англия. Премьер-лига
Мойес надеется, что присутствие болельщиков на родном стадионе улучшит домашние выступления команды
22:18 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может подписать защитника «Гранады»
22:11 · Англия. Премьер-лига
Фарке: «Матч с «Манчестер Сити» - не решающий»
22:02 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» - «Челси»: прогноз на матч чемпионата Англии – 22 августа 2021
21:53 · Англия. Премьер-лига
Кроос пожелал успеха Эдегору в «Арсенале»
21:36 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» опередила «Атлетико» в борьбе за Рафу Мира официально
21:27 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» интересуется 18-летним полузащитником «Метца»
21:18 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Эдегор – уникальный талант, он делает нас лучше»
21:05 · Англия. Премьер-лига
​«Саутгемптон» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч чемпионата Англии – 22 августа 2021
20:57 · Англия. Премьер-лига
Эдегор раскритиковал прессу, прощаясь с «Реалом»
20:56 · Англия. Премьер-лига
Рамсдейл стал игроком «Арсенала» официально
20:37 · Россия. Премьер-лига
Кварацхелия стал ещё ближе к «Тоттенхэму»
Все новости
Рекомендуем
 