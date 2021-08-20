Бруно Лаже: «Всех игроков «Бенфики» связывают с нашим клубом»

Новый тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаже, ранее работавший в «Бенфике», высказался об интересе к игрокам своей текущей команды со стороны различных европейских клубов.

«У каждого футболиста есть своя цена, но я бы предпочел, чтобы все те, кто сейчас в нашем составе, остались и продолжали быть в нём. Наших исполнителей связывают со всеми клубами мира, но если обернуть свой взор на Португалию, то там всех в «Бенфике» связывают с нашей командой», - приводит слова специалиста 90min.

«Вулверхэмптон» сразится с «Тоттенхэмом» другого португальского наставника – Нуну Санту 22 августа. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.