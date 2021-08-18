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Англия. Премьер-лига

Гуэдеш может продолжить карьеру в АПЛ

18 Августа 2021 • 14:35 Комментировать
Гранада
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Валенсия
2.50 3.30 2.85
21.08 20:30
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Нападающий «Валенсии» Гонсалу Гуэдеш может стать игроком «Вулверхэмптона», передаёт Goal. Сообщается, что английский клуб уже договорился с футболистом по поводу условий контракта.

Сейчас «волки» свяжутся с руководством «Валенсии», чтобы начать переговоры по трансферу игрока. По данным источника, «Вулверхэмптон» готов заплатить за португальца 30 миллионов евро.

Напомним, что Гуэдеш стал игроком «Валенсии» в 2018 году, перейдя из «ПСЖ» за 40 миллионов евро. Его контракт с испанским клубом действует до середины 2023 года. Ранее сообщалось, что он может продолжить карьеру в «Зените».

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Валенсия Вулверхэмптон Гонсалу Гуэдеш Трансферы футбола - лето 2021
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