Гуэдеш может продолжить карьеру в АПЛ

Нападающий «Валенсии» Гонсалу Гуэдеш может стать игроком «Вулверхэмптона», передаёт Goal. Сообщается, что английский клуб уже договорился с футболистом по поводу условий контракта.

Сейчас «волки» свяжутся с руководством «Валенсии», чтобы начать переговоры по трансферу игрока. По данным источника, «Вулверхэмптон» готов заплатить за португальца 30 миллионов евро.

Напомним, что Гуэдеш стал игроком «Валенсии» в 2018 году, перейдя из «ПСЖ» за 40 миллионов евро. Его контракт с испанским клубом действует до середины 2023 года. Ранее сообщалось, что он может продолжить карьеру в «Зените».