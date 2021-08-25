Черышев высказался о старте «Валенсии» в новом сезоне

Российский полузащитник Денис Черышев, выступающий в высшем дивизионе испанского футбола за «Сельту», рассказал о старте команды в новом сезоне.

«Всё только начинается. Никому не нравится начинать матчи, по сути, сразу проигрывая их. Мы должны быть сконцентрированы с самого начала поединков, потому что на таком уровне за неосторожность сразу наказывают», - приводит слова российского легионера Mundo Deportivo.

Напомним, во втором туре испанской Ла Лиги «Валенсия» Черышева на последних минутах выездной дуэли с «Гранадой» смогла добыть ничью благодаря удару с одиннадцати метров Карлоса Солера (1:1).