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Ла Лига

Черышев высказался о старте «Валенсии» в новом сезоне

25 Августа 2021 • 18:33 Комментировать
Гранада
1:1
Валенсия
окончен
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Российский полузащитник Денис Черышев, выступающий в высшем дивизионе испанского футбола за «Сельту», рассказал о старте команды в новом сезоне.

«Всё только начинается. Никому не нравится начинать матчи, по сути, сразу проигрывая их. Мы должны быть сконцентрированы с самого начала поединков, потому что на таком уровне за неосторожность сразу наказывают», - приводит слова российского легионера Mundo Deportivo.

Напомним, во втором туре испанской Ла Лиги «Валенсия» Черышева на последних минутах выездной дуэли с «Гранадой» смогла добыть ничью благодаря удару с одиннадцати метров Карлоса Солера (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Гранада Денис Черышев
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