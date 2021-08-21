«Валенсия» с Черышевым спаслась в игре с «Гранадой», «Эспаньол» и «Вильярреал» сыграли без голов

«Валенсия» неудачно провела матч второго тура Ла Лиги против «Гранады». Уже в дебюте поединка левантийцы пропустили мяч после удара колумбийца Луиса Суареса, который оставил ни с чем защитника и голкипера. Эта результативная попытка была единственной до последних минут, когда соперник забил с пенальти - 1:1. Россиянин Денис Черышев провел на поле 90 минут и ничем особенным не запомнился.
В параллельном матче в равной борьбе «Эспаньол» и «Вильярреал» не смогли забить (0:0).
Протокол игры
|(1:0) Суарес Луис III 17'
|88' Солер Карлос (1:1)
Аарон Эскандель • Фулкье Димитри • Дуарте Домингуш • 45'Санчес Герман • 49'Абрам Луис 46' ( Пуэртас Антонио ( 46') • Нева Карлос • Мончу Рамон 45' 46' ( Милья Луис ( 46') • Гоналон Максим • Монторо Анхель • Бакка Карлос 67' ( Видаль Молина ( 67') • Суарес Луис III 72' ( Мачис Дарвин ( 72')
Запасные: Машимиану Луиш • Этеки Ян • Виктор Диаз • Соро Альберто • Наварро Торренте • Кини Марин • Руис Исма
Мамардашвили Георгий • Корреа Тьерри • 81'Габриэль Паулиста • Альдерете Омар • 65'Гайя Хосе • Солер Карлос 90' ( Джейсон ( 90') • Васс Даниэль • Рачич Урош • Черышев Денис 90' ( Дьякаби Муктар ( 90') • Макси Гомес • Гуэдеш Гонсалу 79' ( Вальехо Ману ( 79')
Запасные: Коба Куандреди • Васкес Хесус • Собрино Рубен • Силлессен Яспер • Хоседа
21 августа. Стадион "Нуэво Лос Карменес".
Протокол игры
|Эспаньол
|0:0
|Вильярреал
Лопес Диего • Хиль Оскар II • 59'Серхи Гомес • Кабрера Леандро • Педроса Адриа 46' ( Дидак Вилья ( 46') • Эмбарба Адриан • Давид Лопес 75' ( Баре Кейди ( 75' ) • 90'Дардер Серхи 85' ( Ману Морланес ( 85') • Пуадо Хавьер 67' ( Лэй У ( 67') • Димата Ландри 67' ( Рибаудо Нико ( 67') • Рауль де Томас 41'
Запасные: Калеро Фернандо • Gori • Мелендо Оскар • Мерида Фран • Льямбрич Мигель • Ойер Оласабаль • Вадильо Альваро
Рульи Херонимо • Фойт Хуан • Альбиоль Рауль • Манди Аисса • 54'Педраса Альфонсо 61' ( Коклен Франсис ( 61') • Гомес Мойсес 30' 86' ( Данджума Арно ( 86') • Капу Этьен 23' 87' ( Пенья Рубен ( 87') • Тригерос Мануэль 61' ( Эступиньян Первис ( 61') • Морено Альберто 36' 74' ( Раба Даниэль ( 74') • Морено Херард • Диа Булайе
Запасные: Куэнка Хорхе • Марио Гаспар • Иборра Висенте • Асенхо Серхио • Пино Йереми • Алькасер Пако
21 августа. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).