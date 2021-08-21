«Валенсия» с Черышевым спаслась в игре с «Гранадой», «Эспаньол» и «Вильярреал» сыграли без голов

«Валенсия» неудачно провела матч второго тура Ла Лиги против «Гранады». Уже в дебюте поединка левантийцы пропустили мяч после удара колумбийца Луиса Суареса, который оставил ни с чем защитника и голкипера. Эта результативная попытка была единственной до последних минут, когда соперник забил с пенальти - 1:1. Россиянин Денис Черышев провел на поле 90 минут и ничем особенным не запомнился.

В параллельном матче в равной борьбе «Эспаньол» и «Вильярреал» не смогли забить (0:0).