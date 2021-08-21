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Испания. Примера

«Валенсия» с Черышевым спаслась в игре с «Гранадой», «Эспаньол» и «Вильярреал» сыграли без голов

21 Августа 2021 • 22:38 Комментировать
Эспаньол
0:0
Вильярреал
окончен
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«Валенсия» неудачно провела матч второго тура Ла Лиги против «Гранады». Уже в дебюте поединка левантийцы пропустили мяч после удара колумбийца Луиса Суареса, который оставил ни с чем защитника и голкипера. Эта результативная попытка была единственной до последних минут, когда соперник забил с пенальти - 1:1. Россиянин Денис Черышев провел на поле 90 минут и ничем особенным не запомнился.

В параллельном матче в равной борьбе «Эспаньол» и «Вильярреал» не смогли забить (0:0).

Протокол игры  
Гранада 1:1 Валенсия
(1:0) Суарес Луис III 17'    
    88' Солер Карлос (1:1)
Аарон Эскандель Фулкье Димитри Дуарте Домингуш   45' Санчес Герман   49' Абрам Луис   46' (Пуэртас Антонио (   46') Нева Карлос Мончу Рамон   45'   46' (Милья Луис (   46') Гоналон Максим Монторо Анхель Бакка Карлос   67' (Видаль Молина (   67') Суарес Луис III   72' (Мачис Дарвин (   72')
Запасные: Машимиану Луиш Этеки Ян Виктор Диаз Соро Альберто Наварро Торренте Кини Марин Руис Исма
Мамардашвили Георгий Корреа Тьерри   81' Габриэль Паулиста Альдерете Омар   65' Гайя Хосе Солер Карлос   90' (Джейсон (   90') Васс Даниэль Рачич Урош Черышев Денис   90' (Дьякаби Муктар (   90') Макси Гомес Гуэдеш Гонсалу   79' (Вальехо Ману (   79')
Запасные: Коба Куандреди Васкес Хесус Собрино Рубен Силлессен Яспер Хоседа
21 августа. Стадион "Нуэво Лос Карменес".
Протокол игры  
Эспаньол 0:0 Вильярреал
Лопес Диего Хиль Оскар II   59' Серхи Гомес Кабрера Леандро Педроса Адриа   46' (Дидак Вилья (   46') Эмбарба Адриан Давид Лопес   75' (Баре Кейди (   75'   90') Дардер Серхи   85' (Ману Морланес (   85') Пуадо Хавьер   67' (Лэй У (   67') Димата Ландри   67' (Рибаудо Нико (   67') Рауль де Томас   41'
Запасные: Калеро Фернандо Gori Мелендо Оскар Мерида Фран Льямбрич Мигель Ойер Оласабаль Вадильо Альваро
Рульи Херонимо Фойт Хуан Альбиоль Рауль Манди Аисса   54' Педраса Альфонсо   61' (Коклен Франсис (   61') Гомес Мойсес   30'   86' (Данджума Арно (   86') Капу Этьен   23'   87' (Пенья Рубен (   87') Тригерос Мануэль   61' (Эступиньян Первис (   61') Морено Альберто   36'   74' (Раба Даниэль (   74') Морено Херард Диа Булайе
Запасные: Куэнка Хорхе Марио Гаспар Иборра Висенте Асенхо Серхио Пино Йереми Алькасер Пако
21 августа. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).
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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Эспаньол Вильярреал Гранада Денис Черышев
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окончен Алавес 0:1 Мальорка 2.3 3 3.5
окончен Эспаньол 0:0 Вильярреал 2.9 3.5 2.4
окончен Гранада 1:1 Валенсия 2.6 3.2 2.9
Идет 72 минута Атлетик Б 1:0 Барселона 4 3.6 1.9
22.08  18:00 Реал Сосьедад ... Райо Вальекано 1.45 4.3 7.7
22.08  20:30 Атлетико М ... Эльче 1.2 6.5 18
22.08  23:00 Леванте ... Реал Мадрид 5 4.2 1.65
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